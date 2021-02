Marcel Keff : Suicide du chef de 63 ans, ancien étoilé du Michelin

Mardi 23 février 2021, Marcel Keff s'est donné la mort dans son établissement La Lorraine situé à Zoufftgen, un petit village en Moselle. Le chef, âgé de seulement 63 ans, avait pris sa retraite avant de revenir prêter main forte à son fils. La tragique information du Républicain Lorrain a été confirmée par la suite à France Bleu, par le maire de la ville, Michel Paquet.

"Durant la nuit, l'ancien chef étoilé du restaurant La Lorraine, Marcel Keff, s'est donné la mort. Il aurait commis l'irréparable au sein de l'établissement familial auquel il avait consacré sa vie", relate le Républicain Lorrain. Le chef, né dans une famille de restaurateurs, avait une formation hôtelière acquise à Strasbourg en 1973. En 1980, il avait repris avec sa femme Christine une auberge sans prétention devenue La Lorraine. Un établissement devenu réputé dans la région, obtenant une étoile au prestigieux - mais de plus en plus critiqué - Guide Michelin en 2006. Etoile toutefois perdue en 2020. Le restaurant avait également obtenu deux étoiles au Bottin gourmand en 2008.

Marcel Keff - "entré dans le cercle très fermé des maîtres cuisiniers de France" - avait officiellement pris sa retraite en 2017, cédant la main à son fils Lucien, avant de finalement revenir le seconder régulièrement. "Cette semaine, Lucien Keff avait annoncé qu'il quittait à son tour le restaurant familial", précise de son côté France Bleu Lorraine. Sur le compte Instagram de l'établissement, ce dernier avait réagi avec émotion et sincérité à la perte de son étoile au Michelin, ne se disant pas surpris mais prêt à se relever. "Je ne suis pas satisfait qu'on me l'ai retirée mais en même temps je n'ai plus ce lourd poids qui me pèse tant à chaque service....", disait-il alors. Entre temps, la crise du Covid-19 est notamment passée par là...