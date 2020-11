Mareva Galanter : "Insignifiante", l'ex Miss France se fait tailler un costard

Pendant des décennies, le concours Miss France était géré d'une main de fer par Geneviève de Fontenay avant qu'elle ne soit obligée de céder sa place à celle qui est devenue son ennemie jurée : Sylvie Tellier. Encore plus libre de sa parole qu'elle ne l'était avant, elle sort régulièrement le bazooka pour dire tout le mal qu'elle pense de untel ou untel. C'est désormais Mareva Galanter qui est dans son viseur.

On l'a longtemps imaginée comme une chaperonne un peu dure mais bienveillante envers les jeunes candidates à Miss France et les heureuses élues mais, secrètement, Geneviève de Fontenay ne se privait pas d'avoir un avis tranché sur chacune d'elle. Maintenant que le concours n'est plus entre ses mains, elle se fait plaisir en dévoilant le fonds de sa pensée. Ainsi, dans les pages du magazine Ici Paris qui consacre un numéro spécial 100 ans du mythique concours de beauté, elle a évoqué diverses lauréates dont Mareva Galanter couronnée en 1999. "Je l'ai toujours trouvée insignifiante et sans intérêt. Elle ne m'a même pas prévenue quand Albertine, sa grand-mère, est décédée. Alors qu'elle était ma chapelière !", a-t-elle clamé, visiblement rancunière. La belle polynésienne âgée de 41 ans appréciera...

Ce n'est toutefois pas la première fois que Geneviève de Fontenay s'en prend à Mareva Galanter. En 2014, sur les ondes d'Europe 1, elle avait été encore plus vache en lui reprochant ses choix amoureux... La qualifiant déjà de "pas chaleureuse", la dame au chapeau ajoutait : "Elle est toujours avec des SDF d'en haut. Des sans difficulté financière." La belle brune a été en couple dans le passé avec le styliste Jean-Charles de Castelbajac et est désormais en couple avec l'animateur et producteur Arthur.

On a hâte de savoir ce qu'elle pensera de la future Miss France. En raison de la crise sanitaire, l'élection a été repoussée pour l'heure au 19 décembre 2020.