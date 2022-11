Mareva Galanter très décolletée dans un costume masculin : l'ex-Miss France se dévoile ultra sexy !

Il y a quelques jours, Mareva Galanter s'est de nouveau envolée pour Tahiti d'où elle est originaire. D'abord pour y passer de douces vacances de la Toussaint avec sa fille adorée Manava (7 ans, née de son union avec l'animateur Arthur), mais aussi pour y mener à bien quelques projets professionnels. Car, comment ne pas allier travail et plaisir au milieu d'un décor aussi paradisiaque ?

L'ancienne Miss France de 43 ans a d'ailleurs pleinement profité de la beauté de son île à l'occasion d'un shooting réalisé en extérieur pour le magazine Fenua'Orama qui parle de beauté, de mode et d'actu. Et les choses n'ont pas été faites à moitié ! En effet, Mareva Galanter était vêtue d'un pantalon et d'une veste de costume de couleur noir. Et rien d'autre. Très ouverte, sa veste laissait ainsi grandement apercevoir sa poitrine comme le dévoile un cliché posté en story Instagram ce mardi 1er novembre. Sur une autre image, la sublime Mareva Galanter ose même se rapprocher un peu de l'objectif pour un selfie avec les équipes du shooting, révélant alors un plan plus serré sur son beau décolleté. Elle est tout simplement magnifique ! (Voir notre diaporama).

Nul doute que cet aperçu de sa future apparition dans le magazine local fera tourner des têtes sur la Toile, et prouvera, une fois encore, que Mareva Galanter n'a décidément rien à envier aux nouvelles reines de beauté. Mais pas d'emballement puisque la belle brune est une femme amoureuse depuis de nombreuses années. Avec Arthur, elle forme en effet un couple solide suite à leur rencontre en 2008 sur le plateau de l'émission Panique à l'oreillette. Ils se sont même unis officiellement à Tahiti, sans que personne ne le sache il y a un petit moment maintenant. La maman de Manava avait fini par vendre la mèche le 3 août dernier pour leur anniversaire de mariage sans toutefois indiquer la date précise à travers une photo sur laquelle on les voit habillés de blanc. "Noces de cocotier", légendait sobrement Mareva.