Maria Teresa de Luxembourg en deuil: un membre de sa famille tué par le covid-19

Alors qu'elle se prépare avec bonheur à accueillir dans quelques semaines un nouveau petit-enfant, que sa bru la princesse Stéphanie, enceinte du prince Guillaume, doit mettre au monde au mois de mai, la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg a reçu une mauvaise nouvelle : son oncle Victor Batista Falla est mort des suites du coronavirus alors qu'il effectuait un séjour à Cuba, leur île natale, que leur famille avait quittée en 1959 lors de la révolution cubaine, expropriée par Fidel Castro.

"C'est avec une grande tristesse que Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse font part du décès de Monsieur Victor Batista Falla, oncle de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse et dernier frère vivant de sa mère, a annoncé par voie de communiqué et sur ses réseaux sociaux la cour grand-ducale, lundi 13 avril 2020. Monsieur Victor Batista Falla, qui résidait à Madrid, était parti visiter son pays natal, Cuba, où il n'était pas retourné depuis 60 ans. Il y est décédé ce dimanche de Pâques à l'âge de 87 ans du Covid-19. Victor Batista Falla était un éditeur reconnu et l'un des plus grands mécènes de la littérature cubaine en exil. Son décès est une grande perte pour toute la famille de S.A.R. la Grande-Duchesse." Plusieurs portraits du défunt accompagnent cette notice nécrologique.