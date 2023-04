Mariage de Dominique et Bernard Tapie : robe de mariée par une grande couturière, cérémonie "manigancée" en Corse

Quand elle a rencontré Bernard Tapie, Dominique Tapie était encore toute jeunette. Âgée tout juste de 18 ans et demi, la veuve du "Boss" travaillait pour lui, et n'a pas craqué dès le début, ce dernier étant un peu trop "loubard" par rapport à ses standards de l'époque. À cette époque, Dominique Tapie est en couple et le magnat est lui marié, papa de deux enfants. Pourtant, le coup de foudre opère entre ces deux-là, et après avoir été amants pendant près de deux ans, ils finissent par se décider à être en couple. C'est de cette folle histoire d'amour que Dominique Tapie a décidé de parler dans les pages de son ouvrage Bernard, la fureur de vivre (éd. L'Observatoire).

Et puis, un beau soir, Bernard Tapie "a sorti le grand jeu". La veuve de l'ancien président de l'OM, club français qu'il a présidé de 1986 à 1993, se souvient que ce jour-là il lui a alors présenté solennellement une bague de fiançailles. "On va repartir sur de bonnes bases. Pour l'enfant, je suis d'accord. Et je veux t'épouser." Deux engagements qui séduisent Dominique, déjà maman de Laurent avec le businessman. Et Bernard Tapie a même décidé qui serait une immense couturière qui dessinerait sa robe : "Madame Grès fera ta robe ! Je l'ai choisie très sobre, sans fioriture ni dentelle, une robe légère en crêpe de soie, avec un très beau tombé." Dominique Tapie se remémore. "Madame Grès l'a drapée sur moi, écrit-elle. Me donnant la silhouette des figures féminines antiques grecques, hommage à mes racines. Bernard a manigancé dans le plus grand secret la suite des évènements et m'a annoncé un beau jour."

Prépares tes affaires pour cinq jours dans un pays chaud

"Je veux te faire une surprise, lui avait confié celui qui s'apprêtait à devenir son époux. La semaine du 20 mai, tu prépares tes affaires pour cinq jours dans un pays chaud... Prends un maillot de bain. Et la robe de mariée. Prends aussi la coiffeuse !", Bernard Tapie avait clairement sorti le grand jeu, à lire le récit de Dominique Tapie dans son livre. "Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport. Direction Corfou. J'étais déjà heureuse d'une destination qui me touchait de si près. La Grèce, découverte à seize ans, où j'allais régulièrement voir mes oncles et tantes, était vraiment mon pays de coeur. Bernard, en mari attentif, avait su passer outre son acrimonie habituelle de grand jaloux : 'Oh! Toi et tes Grecs! Tu finiras avec un Grec, tu verras...'", partage la mère de Laurent et Sophie Tapie.

Sophie Calypso Tapie conçue durant ce séjour paradisiaque

Dix couples d'amis étaient alors invités sur le Phocéa, avec un équipage de marins venus de la réserve de la Marine nationale. "Très peu de photos subsistent de cet évènement intime, auquel nul chroniqueur mondain ni photographe n'était évidemment convié", peut-on lire. Cinq jours de croisière qui restent aujourd'hui encore dans la mémoire de l'heureuse mariée, et durant lesquels a même été conçue Sophie "Calypso" Tapie, née neuf mois plus tard.