Bernard Tapie : Sa veuve Dominique a manqué "son dernier souffle", ses difficiles regrets

Leur vie est digne d'un véritable film ! Mariée en 1987 avec Bernard Tapie en Grèce, Dominique Tapie a vécu avec son mari toutes les épreuves, les joies et les peines que la vie et le monde des affaires leur ont imposés. Mais tout ça s'est arrêté une nuit d'automne 2021 : le 3 octobre, en effet, le businessman s'éteint après plusieurs années d'une bataille acharnée contre plusieurs cancers.

Une épreuve pour Dominique, qui se retrouve à devoir gérer un deuil difficile et très médiatique, comme elle le raconte dans son livre, Bernard, la fureur de vivre, sorti ce mercredi. D'autant plus que la mère de Laurent (48 ans) et Sophie (34 ans), qui était invitée dans C à Vous, n'a pas pu vivre les derniers instants de son mari.

"Malheureusement, je n'étais pas là pour... Enfin j'étais là mais j'étais endormie, j'étais tellement fatiguée... Mais je n'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Il est parti comme ça", a-t-elle révélée avec beaucoup d'émotions dans la voix. Il faut dire que comme elle l'a expliqué plusieurs fois, la septuagénaire était épuisée d'avoir soutenu son époux pendant plusieurs années sans faillir.

"J'étais dans le déni le plus total"

Et n'imaginait même pas qu'il puisse mourir de cette façon, malgré la dégradation de son état physique. "Je ne l'ai pas quitté du tout. On n'a pas eu une aide ou une infirmière qui ait pu rester, sauf la dernière nuit parce que le professeur Spano [l'oncologue de Bernard Tapie, ndlr] avait sans doute anticipé que... Moi j'étais dans le déni le plus total, je lui ai dit : 'Tu sais, ce n'est pas la peine de me mettre cette infirmière parce que la nuit, depuis deux, trois jours, il ne me réveille plus. J'étais épuisée. Mais il m'a dit 'elle va rester à côté'. Et donc j'étais là, oui, mais pas à ses côtés", a-t-elle raconté dans l'émission de France 5.

Des souvenirs difficiles, notamment celui de l'une des dernières conversations qu'elle a eu avec lui et qui a marqué la journaliste et chroniqueuse Emilie Tran Nguyen. "Quand il sent la mort approcher, il vous demande l'impensable, il vous de partir avec lui...", lui demande-t-elle. Une question à laquelle Dominique Tapie a répondu par la négative : "Je suis désolée mais je suis pas prête, je ne suis pas prête à partir". Et on imagine bien la douleur de revivre ces mots, à peine un an après sa mort...