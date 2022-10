Mariage Louis Sarkozy et Natali Husic : une célèbre fille de parmi les 4 témoins, "très proche" du marié

Le mariage de Louis Sarkozy et Natali Husic a capté l'attention médiatique, et ce mercredi 12 octobre, la jeune mariée a accepté de faire quelques confidences sur ce jour inoubliable, dans les pages de Point de Vue. L'occasion pour elle de revenir sur les coulisses de la préparation mais aussi sur les témoins de cette belle journée, avec la présence notamment d'une célèbre fille de, très importante pour Louis. Lors de cet entretien, elle révèle en effet qui Louis et elle avaient choisi pour témoins. De son côté, Natali Husic avait accordé sa confiance à sa soeur aînée Yana, ainsi qu'à sa belle-soeur Alexandra Meyer-Attias, qui est comme "sa soeur", selon ses mots.

Mais qui avait choisi Louis Sarkozy pour témoins ? "Louis avait choisi son meilleur ami, le marine Christian Minich, avec qui il partageait sa chambre lorsqu'il était étudiant à l'Académie militaire de Valley Forge", confie Natalie Husic. Mais aussi une célèbre fille de, celle de Jacques Martin, Jeanne-Marie, fruit de ses amours avec Cécilia Attias. "Sa grande soeur Jeanne-Marie Rallon, dont il est très proche et qui s'est beaucoup occupée de lui quand il était plus jeune", a-t-elle ajouté. Ce mariage fut donc aussi l'occasion pour les clans respectifs des deux époux de se réunir et voir leurs liens se resserrer.

Tellement stressée

Depuis ce 24 septembre, Natali Husic est devenue l'épouse de Louis Sarkozy. Cela fait cinq ans que le couple se fréquente et vit une belle histoire, aux États-Unis où ils vivent. S'ils ont scellé leur amour dans la Bastide de Gordes (Lubéron), ils se sont rencontrés via un ami et ont mis 6 mois avant de se rencontrer "en vrai", comme révélé par la jeune trentenaire. Et ce jour-là, la jeune épouse a reconnu avoir été "tellement stressée". Remise de ses émotions, la belle New-yorkaise a partagé quelques images de la cérémonie, sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de tous. On peut y apercevoir les amoureux, sur leur trente-et-un, en train d'échanger les alliances. De belles photos qui ont notamment ému Cécilia Attias.