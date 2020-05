Mariah Carey, Lady Gaga, Madonna... Les popstars victimes d'une cyberattaque

Si le confinement est terminé en France depuis le 11 mai 2020, dans d'autres pays, il est toujours obligatoire de rester à domicile afin d'éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. En Amérique, notamment, beaucoup occupent leur temps à faire du rangement, de la cuisine ou à prendre des cours de yoga virtuels. Mais certains ont autre chose à faire... comme pirater les ordinateurs des responsables juridiques de la plupart de nos popstars actuelles. Comme l'a révélé le cabinet d'avocat Grumman Shire Miseras & Sacks au magazine Variety, un groupe de hackers est effectivement parvenu à subtiliser des données concernant plusieurs artistes, dont Mariah Carey, Lady Gaga, Madonna, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ou encore Nicki Minaj.

"Nous pouvons vous confirmer que nous avons été victime d'une cyberattaque, explique-t-on à Variety. Nous avons prévenu nos clients et leurs équipes. Nous avons engagé les experts les plus performants dans ce domaine, et nous travaillons actuellement sur cette problématique." Ces fameuses informations volées contiennent entre autres des contrats, des accords de confidentialité, des adresses mails, des numéros de téléphones et certains éléments de correspondance privée.

Le cabinet d'avocats a eu la puce à l'oreille après avoir constaté que le contrat signée par Madonna pour sa tournée Madame X avait fait surface, en ligne, sur des forums du darkweb la semaine dernière. "Il s'agit évidemment d'une attaque de ransomware [qui bloque des fichiers et demande une rançon en échange d'une clé permettant de les déchiffrer, NDLR], précise le communiqué. Les cybercriminels menacent de divulguer les données volées pour nous extorquer de l'argent." Mais comme le précise Variety, Grubman Shire Meiselas & Sacks ignore encore les exigences des pirates qui les ont pris pour cible...