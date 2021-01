Marianne Faithfull très affaiblie par la Covid-19, au point de ne plus pouvoir chanter ? "C'est terrible"

Depuis sa jeunesse dans les années 1960, la santé de Marianne Faithfull a toujours été vacillante. Ancienne accro à l'héroïne, la chanteuse a également souffert de boulimie, d'un cancer du sein, d'une hépatite C et d'une infection post-opératoire très grave à une hanche en 2014. Très fragile, la star britannique avait attrapé la Covid-19 en avril 2020 et avait été hospitalisée à Londres. Atteinte d'emphysème pulmonaire (lié à de nombreuses années de tabagisme), l'interprète de 74 ans s'était pourtant remise du coronavirus. Interviewée par The Guardian, la maman de Nicholas Dunbar a confié qu'elle n'était toujours pas tout à fait rétablie.

"La mémoire, la fatigue et mes poumons ne vont toujours pas bien. Je dois prendre de l'oxygène", la chanteuse a-t-elle révélé, tout en confiant ne plus pouvoir chanter. Elle souffre également de pertes de mémoire récurrentes. "Je me souviens très bien du passé lointain. Ce sont les choses récentes dont je ne me souviens pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est terrible", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter : "J'aurais aimé ne jamais fumer une cigarette de ma vie".

Suite à son hospitalisation, Marianne Faithfull était retournée en studio pour achever son dernier projet She Walks in Beauty (dont la sortie est prévue pour le 30 avril 2021). Désemparée à l'idée de ne peut-être plus pouvoir chanter à cause de ses problèmes de santé, l'artiste n'a pas caché son inquiétude : "Je ne pourrai peut-être plus jamais chanter, peut-être que c'est fini. Je serais incroyablement bouleversée si c'était le cas." Tentant de rester optimiste malgré tout, elle espère un "miracle" qui lui permettrait de remonter rapidement sur scène.