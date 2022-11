Marianne James célibataire : "C'est moi qui suis partie... de lui-même, il ne serait pas parti"

D'abord dans Nouvelle Star et actuellement dans La France à un incroyable talent, Marianne James fait un carton plein en tant que jurée. Elle est désormais à l'affiche du spectacle Tout est dans la voix à Paris à partir du 18 novembre. Sa franchise, son honnêteté et son empathie pour les participants sont la recette de cette femme passionnée par le spectacle vivant. Cette réputation, l'artiste de 60 ans l'assume mais elle ne feint pas cette personnalité puissante dans son quotidien également. Sans filtre, elle s'est exprimée au cours d'une interview pour Femme actuelle et s'est notamment attardée sur sa vie sentimentale.

En 2017 dans le magazine Gala, Marianne James évoquait son couple en toute franchise, expliquant les règles qu'elle avait imposées à son compagnon de l'époque, Bertrand Edl : "[Il] m'a comprise. On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux. Il m'arrive de ne plus y croire, d'être un peu désespérée, cela ne dure pas longtemps. Mon côté solaire a son versant lunaire ça va avec."

Devant Faustine Bollaert cette année pour son magazine Entre nous, elle avait toutefois révélé les difficultés qu'elle avait à concilier sa vie sentimentale et son statut : "Les hommes viennent parce que tu es connue et ils repartent à cause de ça. Le dernier dont j'étais folle amoureuse m'a quittée en me disant : 'C'est difficile de vivre dans ton ombre'. (...) Pourtant je le présentais à tout le monde, j'étais très fière. C'est difficile pour un homme d'évoluer à côté d'une femme célèbre, qui a plus d'argent aussi", avait-elle ainsi expliqué.

On aurait construit notre histoire sur un mensonge

Dans Femme actuelle désormais, celle qui refuse le mariage et ne souhaite pas d'enfants, a confié, sans nommer de nom : "J'ai quitté quelqu'un que j'aimais, pour lui laisser le libre change. Je sentais qu'il n'était pas sûr de lui, que ma force de persuasion l'avait entraîné dans mes avirons", révélant avoir été "folle, folle, folle de cet homme-là". Une décision difficile mais assumée pleinement : "C'est moi qui suis partie et j'ai bien fait car de lui-même, il ne serait pas parti. Et on aurait construit notre histoire sur un mensonge." Un ex qui a refait sa vie avec "quelqu'un de beaucoup plus calme et beaucoup plus attendu aussi". Célibataire, elle veut se montrer bien dans ses baskets, en attendant, ou pas, une prochaine rencontre !