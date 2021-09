Marianne (Mariés au premier regard) en couple depuis son divorce ? "Je suis retombée amoureuse..."

Il y a quelques jours, les candidats de la saison 5 de Mariés au premier regard (M6) ont fêté les un an de leur mariage. Un beau souvenir pour certains, comme Laure et Matthieu, et un souvenir parfois amer pour d'autres. La jolie Marianne n'aurait par exemple pas pensé vivre une telle expérience lorsqu'elle a dit "oui" à Aurélien. Pourtant, le conte de fées auquel elle se préparait a bel et bien viré au cauchemar. Depuis, le jeune homme a refait sa vie auprès d'une certaine Gina. Mais qu'en est-il de Marianne ?

La jolie blonde de 29 ans s'est confiée sur le sujet en story Instagram, révélant toujours croire en l'amour malgré son divorce houleux. D'ailleurs, après sa rupture avec Aurélien, Marianne est "retombée amoureuse", comme elle l'a précisé. Toutefois, cette relation a aujourd'hui pris fin et elle est de nouveau "un coeur à prendre". Marianne espère désormais trouver la personne qui saura la rendre heureuse : "un homme qui m'aime et me respecte telle que je suis, qui me soutient et me tire vers le haut." C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Et pour cause, Marianne a été suffisamment bouleversée par l'issue malheureuse de son union avec Aurélien. Pourtant compatibles à 78%, les deux candidats ont rencontré de lourds désaccords très rapidement. Lors de la venue du jeune homme de 36 ans chez sa femme, une virulente dispute non diffusée à l'antenne a même éclaté. "Il m'a clairement manqué de respect. On se disputait beaucoup au sujet de mes ex", regrettait-elle auprès du blogueur Jeff Lang2VIP. Une interview lors de laquelle elle révélait également qu'Aurélien n'était pas, selon elle, un bon coup !. "Très centré sur lui et pas beaucoup de tendresse. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de soucis à être sauvage, mais lui n'avait pas de tendresse du tout. Je vais être vulgaire mais j'avais l'impression de baiser avec un homme et pas de faire l'amour avec mon mari", déclarait-elle très cash.