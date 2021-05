Marianne (Mariés au premier regard 2021), une dispute avec Aurélien censurée : "Elle a été plus violente"

L'expérience Mariés au premier regard 2021 (M6) n'a pas été simple à vivre pour Marianne. Aurélien, l'homme qu'elle a épousé et avec lequel elle était compatible à 78%, était loin d'être le prince charmant. Et, si l'on en croit ses dires, la situation était pire que ce que l'on a vu à la télévision.

Le 26 mai, la puéricultrice de 28 ans était sur le plateau du Débrief de Non Stop People, avec Emeline. Les deux jeunes femmes ont évoqué leur aventure et Marianne a expliqué qu'elle n'avait pas à se plaindre du montage la concernant. Aurélien, qui s'est pourtant senti trahi par la production, devrait également s'estimer heureux de ce qui a été montré dans les épisodes. "Je trouve qu'ils ont été très sympathiques dans le montage concernant la famille d'Aurélien", a-t-elle lancé.

Marianne est ensuite revenue sur l'une de ses disputes qui a été diffusée. Et selon elle, elle a été censurée : "Il y a des choses qui ont été cachées par la production. La scène sur la terrasse de la mère d'Aurélien a été plus violente dans les mots que ce qui a été montré. Il y a des choses privées qui sont sorties face caméra, j'aurais préféré que ça ne sorte pas. Mais dans l'engouement de la dispute, c'est sorti. Mais c'est une émission bienveillante. Même s'ils avaient envie de montrer le vrai visage d'Aurélien, ils n'avaient pas besoin de lui casser du sucre sur le dos."

Marianne et Aurélien, une histoire vouée à l'échec

Lors de cette fameuse altercation, Aurélien évoquait une fois de plus l'un des ex-compagnons de Marianne. Il a fait savoir qu'il n'acceptait pas que son professeur de danse ait partagé sa vie et qu'elle échange parfois quelques pas avec lui. Ils étaient également revenus sur leur dispute qui a eu lieu en off.

Pour rappel, Marianne a vu qu'elle avait une photo de son ex-compagnon sur son frigo. Très vite, elle l'a donc enlevée sans discrétion et n'a évoqué le sujet que le lendemain avec Aurélien. Ce dernier lui a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'elle reste en contact avec des hommes avec lesquels elle a eu une relation. Leur discussion s'est poursuivie hors caméras et c'est ensuite en larmes que la belle blonde était apparue à l'antenne. "J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancoeur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou et m'a dit : 'Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Toi et moi, c'est mort ! Les experts se sont clairement foutus de moi. Tout ce que j'ai demandé à ne pas avoir chez une femme, je le retrouve chez toi. Ils voulaient avoir les jumeaux dans l'émission, ils ne m'ont trouvé personne, alors ils m'ont mis n'importe qui !' J'étais tellement choquée que je ne répondais pas alors que j'ai un caractère assez impulsif", avait-elle confié à Télé Loisirs afin que le public comprenne ce qu'il s'était passé.

Sans surprise, Marianne et Aurélien avaient bien vite pris la décision de divorcer.