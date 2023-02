Marie-Alix Jeanson (Familles nombreuses) et ses enfants menacés par un cyclone, elle doit gérer l'urgence !

En juillet 2022, Marie-Alix Jeanson quittait la métropole pour suivre son mari militaire, muté sur l'île de la Réunion. Très chamboulée par ce grand changement, la mère de famille révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL tente encore de s'habituer à sa nouvelle vie. Mais les caprices de cette île tropicale ne lui facilitent pas la tâche... Lundi 20 février 2023, la maman de Mayeul (14 ans), Auxence (12 ans), Faustine (10 ans), Victor (9 ans) et Aloys (5 ans) s'est emparée de son téléphone pour poster des stories sur son compte Instagram.

Pour la tribu Jeanson, l'heure n'est pas à la baignade dans les eaux turquoises mais plutôt à l'organisation et au confinement... Placée en en alerte orange par Météo France, l'île de la Réunion doit, d'ici peu, être balayée par une "tempête tropicale intense". Aussi, toutes les écoles ont été fermées d'urgence et les habitants de l'île sont fermement invités à rester enfermés chez eux. Une situation qui rappelle beaucoup de mauvais souvenirs à Marie-Alix Jeanson. "C'est une matinée un petit peu particulière aujourd'hui (...) Cette pré-alerte cyclonique a un petit air de confinement parce que tout le monde est à la maison. Il y a le quotidien à gérer et surtout les devoirs des enfants à gérer. Cette ambiance ne m'avait pas du tout manqué... A priori le cyclone Freddy devrait passer dans la nuit et en plus je suis seule à la maison avec les enfants puisque Alexandre est d'astreinte et il ne reviendra que quand toutes les alertes seront levées", a-t-elle expliqué face caméra.

Je suis bonne élève

Pour ne prendre aucun risque, la mère de famille suit donc très soigneusement les recommandations données par le gouvernement. "Je suis néophyte, donc je fais ce qu'on me dit, je suis bonne élève. Ce qu'on nous a demandé de faire c'est de rentrer toutes nos affaires à l'intérieur pour que rien ne s'envole, de faire des réserves d'eau, d'avoir une petite radio dans laquelle on met des piles en cas de coupure d'électricité, en cas d'alerte rouge, de ne pas sortir de chez soi jusqu'à nouvel ordre et bien-sûr d'avoir des réserves alimentaires au cas où", a-t-elle expliqué à ses abonnés avant de préciser que selon les prévisions, ils allaient tout de même éviter le pire. On leur souhaite bonne chance !