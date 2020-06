Marie-France Garaud retrouvée vivante après une inquiétante disparition

Un dénouement heureux après une nuit de tourments. L'AFP et le Figaro annoncent l'heureuse nouvelle : l'ancienne conseillère de Jacques Chirac et Georges Pompidou, Marie-France Garaud, a été retrouvée "saine et sauve" ce samedi 13 juin 2020 dans la matinée à Réaumur. L'ancienne femme politique de 86 ans était portée disparue depuis la veille.

L'AFP rapporte qu'un avis de recherche a été lancé samedi après la "disparition inquiétante" dans la nuit de vendredi à samedi, dans les Deux-Sèvres, de Marie-France Garaud, figure politique française des années 1970. L'alerte a été donnée vers 2h00 par le personnel de sa résidence, à Saint-Pompain. Elle était introuvable après être partie avec son véhicule.

La gendarmerie a fait le rapprochement avec un véhicule signalé, avec une personne âgée seule à son bord, vers 22h40 vendredi soir dans la forêt de Mervent, à une vingtaine de kilomètres de là, en Vendée. Le véhicule, qui ressemblait à celui de la disparue, circulait plein phares avec une conduite pas assurée, et est passé plusieurs fois au même endroit, a précisé la gendarmerie.

D'après son entourage, Marie-France Garaud a des "problèmes d'orientation" et Le Figaro précise qu'elle est "atteinte d'une maladie de type Alzheimer". Elle a été retrouvée "à pied" peu après 11h00 ce samedi 13 juin, dans la commune vendéenne de Réaumur, et prise en charge par les gendarmes de Vendée. Concernant son état de santé actuel, l'AFP explique qu'elle "va bien".

Marie-France Garaud, qui fut la conseillère du président Georges Pompidou et de Jacques Chirac, a exercé, souvent dans l'ombre, une influence assumée dans la France politique des années 1970. Gaulliste historique, farouche opposante à l'Europe de Maastricht, Mme Garaud avait apporté son soutien à Marine Le Pen, à la présidentielle de 2017, avant le second tour.