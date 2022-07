Marie Garet célibataire ? Elle fait une annonce troublante, son compagnon intrigue aussi...

Sa vie a bien changé depuis Secret Story. En 2011, lors de la cinquième saison du programme d'enfermement, Marie Garet est ressortie grande gagnante. Onze ans plus tard, elle mène sa vie bien loin des feux des projecteurs. En effet, la jolie blonde est infirmière et se fait discrète. Toutefois, elle continue de partager quelques instants de son quotidien sur les réseaux sociaux. Et il semblerait qu'elle ait une annonce à faire...

Samedi 23 juillet 2022, Marie Garet se saisit de son compte Instagram. Elle y partage ainsi deux nouvelles photos. Dessus, elle prend la pose en robe blazer prune et sandales à talons noires. La belle apparaît radieuse, sourire aux lèvres, au bord d'une fenêtre d'appartement. En légende de ce post, quelques mots mystérieux. "Le retour à la vraie vie enfin... Merci la vie", peut-on ainsi lire. Et ce n'est pas tout : en hashtag, l'ex-compagne de Geoffrey Croustillat indique "nature", "Sud de la France", "simplicité", "nouvelle vie" ou encore "renaissance", entre autres. Les commentaires de cette publication sont bloqués, donc aucun de ses plus de 100 000 abonnés n'a pu réagir publiquement.