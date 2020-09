Marie Garet hospitalisée et battue ? Une curieuse photo remet tout en cause

La semaine dernière, Marie Garet avait été annoncée morte, on a rapidement appris ensuite qu'elle aurait été hospitalisée après avoir été "massacrée" et "laissée pour morte" par son compagnon Dorian Baptiste. Depuis le 7 septembre 2020, les rumeurs sur l'état de santé de la grande gagnante de Secret Story 5 en 2011 vont bon train sur les réseaux sociaux. Et voilà qu'un nouveau rebondissement remet tout en cause...

Hier, dimanche 13 septembre 2020, une fan aurait croisé Marie Garet lors d'une session shopping, photo à l'appui. L'ancienne candidate de télé-réalité prend la pose en jean, petit top et tout sourire au côté de son admiratrice. "Merci à toi d'avoir accepté de prendre une photo avec moi. Ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir vue. Marie, une nana gentille comme tout. Merci à ta maman d'avoir pris la photo. Un moment que je n'oublierai pas", écrit la jeune anonyme.