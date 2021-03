Marie (Koh-Lanta 2021) est une bombe : photos de son corps de rêve en bikini !

Les vingt candidats de Koh-Lanta 2021, édition baptisée Les Armes secrètes, ont tous des profils différents. Parmi les dix femmes du programme, Marie pourrait bien tirer son épingle du jeu. Cette jeune étudiante en événementiel de 25 ans est une sportive invétérée. Et à force de séances à répétitions, la belle affiche un corps de rêve !

Dans son portrait vidéo diffusé par TF1, Marie raconte avoir été initiée au sport par son papa. "Mon père étant militaire, j'ai vécu un peu partout en France, dans les DOM-TOM. Mon père a été un vrai moteur au niveau du sport. C'est avec lui que j'ai commencé la course à pied. J'ai continué avec des compétitions. J'ai fait du trail en Martinique", confie-t-elle. Et d'évoquer sa féminité : "Ce que j'aime dans le sport c'est aussi qu'on peut rester féminine, parce que je suis coquette. J'aime prendre soin de moi. Mais quand j'enfile ma paire de baskets et que je pars sur un crosse ou sur un trail, c'est la Marie sportive qui ressort !"

Sur les réseaux sociaux, les propos de la jolie brune au sourire ravageur se vérifient en quelques clics. Son compte Instagram est rempli de photos prises lors de courses ou autre séances de sport. Et la belle met, comme elle l'a déjà précisé, un point d'honneur à rester féminine. C'est ainsi qu'elle prend la pose en brassière et petit short ou legging moulant ses jambes fuselées et ses fesses musclées. Des tenues qui dévoilent des abdos en béton et une silhouette zéro défaut. En bref, Marie est une bombe !