Marie Laforêt : Ses trois héritiers se battent contre son ex-mari !

Justice a finalement été rendue. En rejoignant les étoiles, le 2 novembre 2019, Marie Laforêt - qui souffrait d'un cancer des os généralisé - a laissé une affaire en cours dont ses trois héritiers légaux se sont occupés. De son vivant, la chanteuse et comédienne a aimé, passionnément, et épousé cinq hommes. Or, son ultime mari, un agent de change qui vit en République dominicaine, n'a jamais voulu lui verser le moindre denier après leur divorce, en 2004, à Genève en Suisse.

Officiellement, il lui devait 7500 francs suisse par mois, soit l'équivalent d'une pension de 7000 euros. Mais l'ex-époux de Marie Laforêt n'a jamais souhaité débourser une telle somme mensuelle et une procédure avait été ouverte sur plainte en 2014. Les trois enfants de l'artiste, la réalisatrice Lisa Azuelos, Jean-Mehdi-Abraham Azuelos et Debora Delorme Kahn-Sriber, ont donc pris la relève. Et ils ont eu gain de cause : le mauvais payeur, 73 ans, a été convoqué par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à Nyon pour être jugé pour ses manquements, le lundi 11 octobre 2021, comme le rapporte le journal Le Matin.

Quatre condamnations similaires

Des années après l'ouverture de cette procédure, l'ancien compagnon de Marie Laforêt a finalement trouvé la somme nécessaire pour rembourser les 525 500 francs suisses - 490 500 euros - d'arriérés pénaux ainsi que les 128 000 francs suisses - 119 500 euros - d'intérêts. Il s'est également engagé à payer la totalité des frais de la procédure, dont les honoraires de Me Fabien Mingard, l'avocat des trois plaignants. Il faut dire qu'il avait déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien à quatre reprises, en 2008, 2010, 2013 et 2015. L'idée même d'une récidive, pour une infraction similaire, et l'éventualité d'une peine de prison, l'ont fait changé d'avis. Puisqu'il s'est acquitté de ses dettes, Lisa Azuelos, Jean-Mehdi-Abraham Azuelos et Debora Delorme Kahn-Sriber ont retiré leur plainte.