Marie S'infiltre : "Très lourde, très gênante", elle confesse... détester son humour !

A 29 ans, Marie S'infiltre essaye de se faire une petite place dans le show business. Mais la jeune comédienne et humoriste ne fait clairement pas l'unanimité. Il faut dire qu'elle multiplie les bad buzzs contre elle en provoquant ou s'incrustant dans divers événements ou manifestations. Elle-même a conscience qu'elle peut parfois avoir un humour lourdingue.

Invitée de l'émission Culture médias sur Europe 1, vendredi 30 octobre, Marie S'infiltre - de son vrai nom Marie Benoliel - a fait son auto-critique. "Ouais parfois je me trouve très très peu drôle, très lourde, très gênante. Je ne me regarde pas, je déteste mon humour. Et je pense que c'est ce qui est sympathique", a-t-elle déclaré alors qu'elle est en promotion pour un livre intitulé L'évangile selon Marie s'infiltre (éditions Michel Lafon). Lucide sur son humour clivant, elle semble aller dans le sens de son propre père, qui n'est pas fan de ce qu'elle fait ! "J'aurais préféré qu'elle fasse autre chose, mais bon... C'est une saltimbanque, c'est-à-dire une artiste. Elle finira comme Molière... jetée à la fosse commune", avait-il lâché avec dédain sur France 2 en janvier dernier.

Marie S'infiltre, qui a aussi sorti un single intitulé Couvre-feu, a ajouté ne pas avoir de problème à l'idée de partager ses erreurs, ses mauvaises blagues ou ses choix décriés avec le public. "Ahh mais faut arrêter ce surmoi, le regard sur soi, etc. On fait, on publie. Quand c'est de la merde comme quand c'est quelque chose de pas mal. C'est très important", a-t-elle martelé, jurant que même si elle fait de la "merde", elle publie "presque systématiquement".

Alors que l'animateur Philippe Vandel lisait les premières lignes de son livre dans lequel elle se décrit tour à tour comme "youtubeuse mondialement connue" et "influenceuse d'influence" jusqu'à se qualifier de "Connasse [le personnage incarné par Camille Cottin sur Canal+, NDLR] en moins drôle", Marie S'infiltre a réagi : "C'est toujours important d'aller dans un vrai élan narcissique puis de revenir un peu les pieds sur Terre."