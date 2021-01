Marie-Sophie Lacarrau au naturel : sans maquillage à la plage, elle rayonne

Jean-Pierre Pernaut et les équipes de TF1 ont vraisemblablement fait le bon choix. Depuis le 4 janvier 2021, c'est Marie-Sophie Lacarrau qui a récupéré les commandes du JT de 13h et, à en croire les audiences de ses premiers jours en plateau, la journaliste a été adoptée par les fidèles de la chaîne. En effet, ils ont été plus de six millions chaque midi à suivre l'actualité avec elle, surpassant par conséquent son désormais rival, Julian Bugier, sur France 2. Sa présence à l'antenne est donc une réussite et Marie-Sophie Lacarrau ne manque pas de charme. Elle a même déjà été confondue avec de célèbres actrices. Il faut dire que la maman de deux enfants est toujours bien entourée pour apparaître sous son meilleur jour à l'antenne. Maquillage, coiffure... Rien n'est laissé au hasard. Mais une fois de retour chez elle, c'est bien le naturel qu'elle prône.

À plusieurs reprises sur Instagram, la journaliste de 45 ans s'est dévoilée le visage sans artifice comme en 2018 lors d'un voyage en famille en Tanzanie ou encore lorsqu'elle retrouve sa ville de coeur Toulouse, où elle a grandi. Des apparitions qui changent de son quotidien sur TF1 et qui plaît beaucoup à ses abonnés. "Il n y a pas que la lumière des projecteurs qui vous va bien Marie-Sophie", "Faut venir présenter le JT comme ça", "Naturellement belle", "Plus nature que ça c'est pas possible", peut-on lire sous ses différentes publications.