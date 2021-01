Marie-Sophie Lacarrau courtisée : ces célèbres actrices avec qui elle est confondue

Plus que quelques jours avant que Marie-Sophie Lacarrau ne reprenne la place de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13H de TF1. En effet, c'est le 4 janvier 2021 que les fidèles de la chaîne devront se faire à ce nouveau visage. Un visage qui n'est toutefois pas inconnu du grand public puisque la journaliste de 45 ans a pendant quatre ans présenté le JT sur France 2. Une présence à l'antenne qui a apparemment fait beaucoup d'effet.

Marie-Sophie Lacarrau aurait reçu "de nombreuses missives amoureuses et des demandes en mariage" au cours de son mandat chez France Télévisions comme le rapportent nos confrères de Gala jeudi 31 décembre 2020. Des sollicitations qui s'expliquent peut-être par sa ressemblance avec de très célèbres actrices américaines. Alors qu'elle explique que "l'effet boucles" lui donne un air de la journaliste Aïda Touihri, il est arrivé à la maman de Malo (18 ans) et Tim (13 ans) d'être confondue avec Andie MacDowell, qu'elle "adore", et... Julia Roberts ! "Un jour, un serveur a demandé à mon mari : 'Ça vous fait quoi de sortir avec Julia Roberts ?' Il a répondu : 'La vraie est mieux !'", a-t-elle confié dans les pages de l'hebdomadaire.

Sa notoriété n'est cependant pas toujours aussi glamour et Marie-Sophie Lacarrau peut également faire l'objet de critiques. Lors de son entretien avec Gala, elle s'est souvenue d'avoir reçu "quelques courriers désagréables". "Certains trouvaient que j'ai trop d'accent et qu'à cause de cela, je ne parle pas français correctement. Ça pique quand on reçoit ces courriers. Ça ne me plaît pas", a-t-elle fait savoir.

Pour autant, la présentatrice s'est lancée le pari de succéder au monument qu'est Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier, après avoir offert des adieux très émouvants, a toutefois fait en sorte de présenter en bonne et due forme sa collègue, réalisant même une courte vidéo à ses côtés dans laquelle il lui transmet toutes ses fiches de ses trente dernières années...