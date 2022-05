Marie-Sophie Lacarrau de retour à l'antenne : un gros changement attendu après ses soucis de santé

Jeudi 12 mai 2022, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé une bonne nouvelle. La journaliste de 46 ans va pouvoir retrouver sa place au JT de 13H de TF1 dès le 16 mai prochain. C'est ce qu'elle a révélé non sans excitation lors d'une interview pour Le Parisien. "Enfin, je regarde devant et plus derrière. Savoir que je reprends l'antenne lundi suffit à mon bonheur", a-t-elle confié.

Il faut dire que Marie-Sophie Lacarrau vient de traverser plusieurs mois très compliqués. La remplaçante de Jean-Pierre Pernaut a été atteinte de "kératine amibienne", une maladie rare qui touche moins de 100 personnes par an France. "C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été : lentille et eau du robinet. Une fois sur l'oeil, la lentille fait couvercle et les parasites s'installent, attaquent. Cette maladie de l'oeil est classée comme rare et sévère", a-t-elle détaillé pour nos confrères.



Pour guérir, la maman de Malo et Tim a dû passer deux mois dans le noir et sous traitement. Des mesures extrêmes qui se sont révélées bénéfiques puisqu'aujourd'hui, Marie-Sophie Lacarrau a retrouvé la forme. Néanmoins, elle n'a plus le droit de reporter des lentilles. "C'est terminé. Plus jamais. Je ne veux plus prendre aucun risque", a-t-elle assuré. Il a donc fallu revoir sa façon de présenter le journal télévisé de la Une. Car, sans lentilles, la vision de la journaliste n'est plus très claire. Deux solutions se présentent donc à elle. "Reste la question des lunettes, moi qui suis myope. Sans, ça voudrait dire sans prompteur, comme Jean-Pierre. J'ai fait des essais. C'est assez confortable. Vous verrez bien lundi", a-t-elle teasé.

Quoi qu'il en soit, Marie-Sophie Lacarrau ne compte plus quitter l'antenne. Après avoir été remplacée au pied levé par son joker Jacques Legros, elle est décidée à reprendre son rôle, plus investie que jamais. "Quand on est frappé par une telle épreuve, ça coupe les jambes et soit on plonge, soit on rebondit plus haut. Moi, je rebondis plus haut. Aujourd'hui, je me sens plus forte et bourrée d'énergie. J'ai toujours été sereine. Là, je reviens encore plus zen", a-t-elle promis.