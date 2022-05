"J'espère qu'elle va revenir" : Marie-Sophie Lacarrau toujours malade, Jacques Legros s'exprime

Jacques Legros remplace Marie-Sophie Lacarrau depuis le 17 décembre dernier. Un intérim qui devait initialement prendre fin le 28 février, avant d'être prolongé pour une durée indéterminée. "J'ai toujours dit à mes patrons que je m'arrangerais pour m'adapter en toutes circonstances et réaménager mes autres activités. C'est le cas en ce moment. Je m'organise. Ce qui était prévu un matin passe l'après-midi, ce qui était prévu en semaine passe le week-end. On sort le chausse-pied et on s'arrange ! J'habite à Paris donc cela ne me pose pas de problèmes. J'ai en revanche un bouquin que je devais sortir en mai et qui est "planté" à la moitié" avait ironisé le journaliste dans les colonnes de Télé-Loisirs.