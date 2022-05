Marie-Sophie Lacarrau reprend le JT de 13 heures de TF1 ! La date de son retour révélée

Il fallait que je me soigne

La première question du quotidien est de savoir comment se porte celle qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut il y a un peu plus d'un an. "Je vais tellement mieux ! Enfin, je regarde devant et plus derrière. Savoir que je reprends l'antenne lundi (16 mai) suffit à mon bonheur. Pendant mes quatre mois et demi d'absence, j'ai attendu de reprendre une vie normale et mon travail. Je n'avais pas le choix : il fallait que je me soigne, partage la journaliste, qui revient de loin. Quand on est frappé par une telle épreuve, ça coupe les jambes et soit on plonge, soit on rebondit plus haut. Moi, je rebondis plus haut. Aujourd'hui, je me sens plus forte et bourrée d'énergie. J'ai toujours été sereine. Là, je reviens encore plus zen."

Touchée par une "une kératite amibienne", "infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet", Marie-Sophie Lacarrau a eu le feu vert du professeur Éric Gabison, chef de service adjoint et spécialiste des pathologies de la cornée à la fondation Rothschild à Paris, pour reprendre les commandes du JT de 13 Heures. "Pendant plusieurs semaines je l'ai vu tous les jours, puis tous les deux jours. Ensuite, il a fallu réhabituer mon oeil à la lumière, le rééduquer. Au départ je portais des lunettes de soleil puis j'ai commencé à les enlever. Mon oeil a repris ses habitudes avec une lumière environnante. Il l'accepte désormais. Ces dix derniers jours, j'ai testé une journée de travail : le matin j'écrivais un journal pour l'habituer à l'ordinateur et l'après-midi j'enregistrais des faux JT. Mon oeil a très bien réagi. Si je reprends, c'est que tout est revenu normal", détaille-t-elle.

Durant tout le temps de son absence Marie-Sophie Lacarrau a été remplacée par Jacques Legros. Récemment interrogé sur sa confrère, ce dernier avait refusé de s'exprimer sur sa maladie. "Je peux vous parler de ma santé, mais pas de la sienne, avait-il déclaré dans l'émission Chez Jordan. C'est à elle de le faire. Elle l'a fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à moi au journal de dire comment va Marie-Sophie Lacarrau. Ce n'est pas possible, a surenchéri l'animateur avant de conclure par une note d'espoir, j'espère qu'elle va revenir.

Le 26 février dernier, Marie-Sophie Lacarrau avait donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée sur sa page Instagram. "Alors oui, je porte des lunettes de soleil, c'est pour protéger mon oeil qui est encore fragile. Je ne veux pas m'étendre sur mon cas" avait-t-elle expliqué avant de rendre hommage à son remplaçant "qui depuis assure tellement avec l'équipe du 13 heures."