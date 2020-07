Marie Tabarly : La conséquence "atroce" de la mort de son père navigateur

Elle n'oubliera jamais cette épreuve terrible. En 1998, le navigateur Eric Tabarly est mort dans un accident en mer d'Irlande. Une véritable catastrophe pour son épouse Jacqueline Chartol et pour leur fille unique, 13 ans à l'époque. Mais c'est avec force et courage qu'elle a pris la relève. Marie, 36 ans aujourd'hui, se bat pour les droits des animaux, parcourt les océans comme le faisait son père et sensibilise les habitants de notre planète aux diverses causes qui lui tiennent à coeur. Un sang chaud coule dans ses veines et une rage rare lui vient tout droit de ce deuil qu'elle a si mal vécu.

Jeune adolescente, Marie Tabarly avait vu les forces de l'ordre s'installer à l'entrée de son jardin pour empêcher les paparazzis d'envahir son espace. "Ce que cette mort a déclenché a été atroce, se souvient-elle dans les colonnes du magazine ELLE. Tout le monde s'en est emparé. C'était d'une grande violence. Je me suis réfugiée sous une énorme carapace, avec ma colère. J'ai cessé de chercher le mode d'emploi avec les humains. Ce sont les chevaux qui m'ont sauvée."

Passionnée de bateaux, Marie Tabarly se soucie du peuple des mers comme d'un être proche. Elle est également comportementaliste équine et a constaté tant de violences en l'espace de quelques années de carrière. C'est pourquoi elle vient de rejoindre Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini et Hugo Clément dans leur combat pour la défense des animaux. Le 2 juillet 2020, le collectif a lancé un mouvement pour un référendum d'initiative partagée en six propositions et espère bien obtenir justice. "Ils ont eu une idée pour faire avancer le bien-être animal, ils ne vont quand même pas renoncer par peur de ce que les gens vont penser, explique-t-elle à propos de ses collègues. Moi aussi, j'ai peur ! Et alors ? On naît tous avec un gros sac plein d'atouts et de freins. Le mien, il est entre autre rempli de trouille. Mais je me force. Quand on n'a de cesse de vous répéter que vous êtes 'la fille de', vous vivez avec la peur de n'être rien. Mais ça ne m'arrête pas..."

