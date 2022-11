Mariées en secret, deux Miss révèlent avoir gardé leur relation "privée" pendant deux ans

Mariana Varela et Fabiola Valentín, respectivement connues en tant que Miss Argentine et Miss Porto Rico 2019, s'étaient rencontrées lors du concours de Miss International en 2020. Mais personne ne se doutait du coup de foudre qui s'était produit entre les deux reines de beauté ce jour-là. Il y a quelques jours, à l'occasion de leur mariage, elles ont officialisé leur relation pour la première fois, via un post commun sur Instagram.

"Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous vous en ouvrons les portes pour un jour spécial", ont-elle déclaré, dévoilant ainsi la date de leur union, le 28 octobre dernier à San Juan (Porto Rico), et profitant donc de cet événement pour révéler être en couple, par le biais d'une série de vidéos de leurs voyages.