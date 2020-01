Mariés au premier regard 2020 : Solenne, sublime en photos sur Instagram

Lundi 6 janvier 2020, M6 a lancé la saison 4 de Mariés au premier regard. Des candidats en mal d'amour ont une fois de plus passé des tests de compatibilité dans l'espoir de, peut-être, rencontrer l'homme ou la femme de leur vie, se marier et avoir beaucoup d'enfants. Parmi eux se trouvait Solenne, une thérapeute de 33 ans.

La belle blonde a changé de métier à de nombreuses reprises et n'a donc pas peur du changement. C'est une grande travailleuse et elle attend de l'homme qui partagera sa vie qu'il le soit tout autant. Elle souhaite également qu'il soit "mature, stable et puissant". En se rendant sur son compte Instagram, on découvre qu'elle aime les animaux et la nature. Et elle n'hésite pas à poster de temps à autre des photos sexy pour faire plaisir à ses abonnés. Solenne a posé en bikini ou en lingerie. Voilà qui devrait plaire aux téléspectateurs qui la trouvent charmante. Mais peut-être Solenne est-elle mariée aujourd'hui. Pour le savoir, il faudra suivre la nouvelle édition de Mariés au premier regard.

Dans la bande-annonce de l'épisode du 20 janvier, le public a pu découvrir que les experts souhaitaient la présenter à Matthieu, un chef d'entreprise de 42 ans. Dans son portrait, il était décrit comme sûr de lui et ambitieux. Il cherche une femme sincère et stable. Il ne faut surtout pas qu'elle soit superficielle comme l'étaient ses précédentes compagnes.