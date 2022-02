Mariés au premier regard : Un candidat a frôlé l'amputation, il raconte

Une nouvelle tendance a envahi Instagram ces derniers jours et elle s'appelle "5 facts, 20 friends". Le principe ? Les internautes sont invités à raconter cinq anecdotes à leur sujet, puis à taguer dix de leurs amis afin qu'ils se prêtent également au jeu. Ainsi, l'un des anciens candidat de Mariés au premier regard (M6) a fait deux révélations qui laissent bouche bée, ce mercredi 9 février 2022.

Frédéric a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard 2021, la dernière saison diffusée sur M6. Mais le charmant brun qui avait 30 ans au moment du tournage aurait pu passer à la télévision bien avant, pour une terrible raison. "En 2007, vous étiez à deux doigt de voir ma tête sur vos télé pour une alerte enlèvement", a écrit l'ex-mari d'Emeline comme première anecdote. Une histoire qui ne manquera pas d'intriguer sa communauté qui n'en saura pas plus sur les circonstances.

L'agent immobilier a en tout cas déjà fait le show sur grand écran puisqu'il a révélé avoir joué dans le film Les Seigneurs, en 2012. Une oeuvre cinématographique qui avait pour vedettes Gad Elmaleh, José Garcia , Franck Dubosc ou encore Omar Sy. L'histoire ? L'ancienne star du football Patrick Orbéra est sans emploi, alcoolique et ruiné. Et afin de revoir sa fille, il est obligé de trouver un emploi stable. Il va donc en Bretagne pour entraîner une équipe locale.

Fred connaît bien l'univers du football puisqu'il a aussi expliqué qu'il aurait aimé être footballeur professionnel... ou faire la Star Academy. Dans Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont en effet pu voir qu'il aimait beaucoup chanter. Il a aussi dévoilé qu'il avait redoublé le CE2. "J'ai failli perdre mon bras gauche à 3 ans", disait sa dernière anecdote.

Le 7 février dernier, c'est pour une autre histoire que Fred a fait parler de lui. Sarah, candidate de Mariés au premier regard 2020 dont il était très proche et qu'il avait révélé avoir embrassé, a organisé une session de questions/réponses. Et à l'internaute qui se demandait pour quelle raison elle ne voyait plus Fred, elle a répondu : "Parce que Fred préfère papillonner. Pas moi."