Mariés au premier regard : Un couple "passe à l'acte" après un désir "viscéral", détails de la nuit torride (SPOILERS)

Anabel (33 ans) et Fabrice (43 ans), compatibles à 74% ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre à Gibraltar. Ils se sont donc unis devant leurs proches. Puis, ils ont eu la chance de s'envoler pour le Maroc, pour leur lune de miel. Mais les doutes du candidat sont une fois de plus venus assombrir le tableau lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 17 avril, sur M6 (déjà disponible sur 6Play Max).

Anabel était toujours sur son petit nuage et ne se posait pas de questions. Elle souhaitait simplement profiter du moment présent. Son mari, lui, cogitait davantage. "La compatibilité de 74%, on la trouve assez facilement. Mais les 26% qui nous séparent ne sont pas clairement définissables pour moi. Est-ce qu'ils sont importants pour moi ? Il faut que je trouve où ça cloche", a-t-il lancé. Il a donc cuisiné Anabel sur divers sujets, mais n'a rien trouvé à part les 174 kilomètres qui les séparent.

Une nuit torride

Il a toutefois oublié ses doutes au moment de passer de l'argile sur son corps. "J'ai un désir charnel pour elle. Je le ressent viscéralement", a avoué Fabrice. Et le lendemain, il a révélé qu'ils avaient "passé le cap" et que "charnellement, tout se passe bien". Des déclarations confirmées par Anabel : "Il n'y a pas de gêne, pas de tabou. Au niveau de l'intimité, on est sur la même longueur d'onde. C'est fluide." Cela a donné envie au charmant brun de s'ouvrir davantage en complimentant sa femme. Mais une phrase est venue inquiéter la jeune femme : "Je ne peux pas encore te dire si on peut vraiment fonder quelque chose. Je ne peux pas dire que j'ai un sentiment d'amour profond. Mais je sais que j'ai de la tendresse." Si sur le moment elle n'a rien dit, la belle brune, qui souffre de la peur de l'abandon, avait besoin d'être rassurée. Et elle le lui a fait savoir un peu plus tard, lors du dîner.

La séparation a été difficile pour les deux candidats une fois de retour en France. Ils n'ont pu retenir leurs larmes avant de se quitter... pour mieux se retrouver ?