Mariés au premier regard - Une candidate se dit harcelée sur les réseaux sociaux : "Je n'en peux plus"

Si certains internautes se sont contentés d'apprécier cette nouvelle photo, d'autres ont scruté les moindres détails et ont cru entrevoir un petit baby bump. De quoi énerver Elodie qui n'en peut plus qu'on lui demande si elle est enceinte. "Non non non. Merci d'arrêter ce harcèlement, je n'en peux plus de répondre à cette pu**** de question sur chaque post", a-t-elle répondu en story, en mettant en avant l'un des messages d'une internaute.