Marilyn Manson : "Insulte, verre d'urine et arme à feu", une nouvelle ex l'accuse de viol

A chaque mois sa nouvelle accusation de viol pour Marilyn Manson. L'AFP rapporte qu'une ex compagne du chanteur américain de 52 ans vient de porter plainte contre lui pour viol. La plaignante, restée anonyme, a donné de terribles détails

La plainte contre Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, a été déposée à Los Angeles par cette jeune femme qui dit avoir commencé à fréquenter le chanteur en 2011. Elle accuse Manson de l'avoir "violée et agressée sexuellement de manière répétée". Selon la plainte, Manson lui a fait voir une vidéo dans laquelle il ligote une jeune fan sur une chaise pour l'humilier et l'insulter, avant de l'obliger à boire un verre d'urine et de la menacer à l'aide d'une arme à feu.

Comme pour chaque accusation, l'entourage du chanteur n'a pas tardé à démentir, qualifiant au passage la terrifiante vidéo mentionnée par la victime de "un court-métrage de fiction" dans lequel figure une actrice adulte et qui n'a jamais été rendu public.

Le mois dernier, l'actrice Esmé Bianco, vue dans Game of Thrones, avait porté plainte contre le chanteur, l'accusant de viol, d'agressions sexuelles à caractère sadique et de violences répétées. Elle expliquait sans sa plainte avoir été tailladée, fouettée et électrocutée, notamment à l'aide d'un fouet qui aurait, d'après Marilyn Manson, "été utilisé par les Nazis". Plusieurs femmes, dont sa célèbre ex, l'actrice Evan Rachel Wood, ont également récemment accusé Marilyn Manson de faits similaires, que ce dernier a démenti.

En février dernier, la police de Los Angeles avait annoncé enquêter sur des accusations de violences dans le cadre du couple contre le chanteur, portant sur des faits commis entre 2009 et 2011, sans toutefois révéler l'identité de la ou des victimes.

Dans cet océan d'accusations toutes plus glauques les unes que les autres, l'artiste controversé peut néanmoins compter sur le soutien prudent de son ex femme Dita Von Teese. Début 2021, elle expliquait sur son compte Instagram ne jamais avoir été agressée par Marilyn Manson : "Sachez que tous les détails qui ont été rendus publics ne correspondent pas à ce que j'ai vécu pendant 7 ans quand nous étions ensemble. Sinon, je ne me serais jamais mariée à lui en décembre 2005. J'ai fui 12 mois plus tard à cause de ses infidélités et de son addiction à la drogue. Les abus, quels qu'ils soient, n'ont pas leur place en amour".