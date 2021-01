Marina Kaye "trop hautaine", "pas assez sexy" : fatiguée, la chanteuse pousse un coup de gueule

Peu présente dans les médias, peu bavarde sur les réseaux sociaux, Marina Kaye se préserve au maximum. Mais parfois, la coupe est pleine. "Dans tout ça, la seule chose qui pourrait me pousser à m'en vouloir, c'est d'y avoir cru, c'est de m'être laissée atteindre par des personnes qui ne connaissent ni mon parcours de vie, ni mes combats personnels, ni la passion qui m'anime, poursuit-elle. Des personnes qui finalement ne connaissent rien de moi et se permettent pourtant d'émettre un jugement parfois très violent depuis que je suis une toute jeune pré-adolescente sous prétexte que j'ai choisi la musique. J'écris ces mots parce que je suis fatiguée de l'hypocrisie de notre monde. Ce monde qui prône la liberté d'être, la beauté universelle et le droit d'expression alors que je n'ai jamais autant vu de physiques trafiqués, de mensonges et de prétendues vies parfaites."

on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis, racontait-elle. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans mon album, je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement." Une bouffée d'air frais dans ce monde pas toujours très bienveillant... Elle a, heureusement, trouvé LA personne idéale pour lui rendre son sourire. Questionnée sur ce qui lui remonte le moral en cette période un peu morose, Marina Kaye a partagé une photographie d'elle au côté de son compagnon, un "beau barbu" qu'elle avait accepté d'évoquer dans les colonnes du magazine Voici. "Il n'est pas du tout du monde de la musique,