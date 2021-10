Marine Delterme généreuse : ce chanteur célèbre qu'elle a logé chez elle à New York...

Bien avant de prêter ses traits à Alice Nevers, Marine Delterme a vécu quelques années à New York pour faire du mannequinat. À l'époque, elle avait même prêté son appartement américain à un certain... Marc Lavoine ! L'actrice était bien loin de se douter qu'elle lui donnerait un jour la réplique dans le thriller Loin de chez moi (TF1), qui sera diffusé le 18 octobre prochain.

À l'occasion de la sortie du téléfilm, Marine Delterme en a dit plus sur son prestigieux locataire d'un temps au détour d'une interview à Télé Star. "Il y a longtemps, je lui avais prêté mon appartement quand j'étais à New York. On s'est toujours croisés, on a plein d'amis communs, nous ne sommes pas du tout inconnus l'un pour l'autre", a-t-elle raconté à nos confrères. La comédienne semble avoir eu un coup de foudre artistique pour les talents de Marc Lavoine : "À l'écran, il est d'une puissance rare. Il incarne une forme de mystère. Marc, c'est une planète à lui tout seul ! Un animal sauvage que l'on n'approche pas comme ça. Nous nous sommes connectés sans avoir à parler."

Une complicité que le public retrouvera bientôt à l'écran. Marine Delterme a dévoilé la trame du téléfilm Loin de chez moi. "Nous jouons deux expatriés français vivant à Amsterdam avec leurs enfants. Notre couple a l'air solide mais quand une jeune baby-sitter française débarque, tout se craquelle et se fragilise (...) Nous sommes dans le triller chic et gothique, l'histoire d'une jeune femme qui va rentrer dans la mauvaise maison...", a-t-elle résumé.

Du temps où Marine Delterme était new-yorkaise, elle était très copine avec Carla Bruni, alors jeune mannequin à la carrière prometteuse. "J'ai tout de suite eu accès à plein de gens... J'étais avec Carla Bruni qui connaissait Eric Clapton qui était là... Je vivais avec ces gens ! (...) Je me retrouve à rencontrer Bruce Springsteen, Mick Jagger, à assister aux répétitions", avait-elle raconté à Frédéric Lopez. Les deux femmes sont restées très bonnes amies malgré les années qui passent.