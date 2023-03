Marine Delterme : Son charmant fils Gabriel a déjà 25 ans, le jeune homme portrait craché de son célèbre papa

Ces derniers mois, à l'aube de fêter ses 53 ans (ce samedi 18 mars), tout a changé pour elle : Marine Delterme, éternelle interprète de la série Alice Nevers, le juge est une femme a annoncé qu'elle quittait la France pour s'installer aux Etats-Unis. Et pour une très bonne raison : la jeune femme est partie avec son mari, l'écrivain et réalisateur Florian Zeller, qui a décroché deux Oscars en 2021 pour The Father.

Et qui est bien parti pour faire un nouveau carton. Son dernier long-métrage, The Son ("Le fils"), est salué par la critique. Un film tiré d'une pièce de théâtre de l'auteur et inspiré d'un jeune homme que le couple connait particulièrement bien : Gabriel, le fils aîné de l'actrice, issu d'une première union et qui passe le cap important des 25 ans en cette année 2023.