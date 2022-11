Marine Delterme folle d'amour au bras de son mari Florian Zeller, Laura Dern complètement fofolle pour "The Son"

Après le père, le fils. Bientôt le Saint-Esprit ? Florian Zeller, qui a connu un succès fou - autant que mérité - avec son incroyable The Father en 2020, sera de retour très prochainement avec un nouveau drame intitulé The Son. S'il faudra attendre le 1er mars 2023 pour découvrir ce nouveau projet, le réalisateur prodige a présenté, en Amérique, le fruit de son travail à l'occasion du AFI Festival organisé à Los Angeles, le 5 novembre 2022. Une jolie opportunité, pour lui, de retrouver ses équipes tout en découvrant les réactions du public.

Bouleversant de vérité, doublement oscarisé, The Father présentait sur grand écran les ravages de la maladie d'Alzheimer. The Son, lui, s'attarde sur le mal de vivre d'un adolescent divisé entre ses deux parents. Pour défendre cette nouvelle histoire, Florian Zeller s'est donc envolé en direction de la ville des anges, où il a pu recroiser la route de ses héroïnes, Laura Dern, Vanessa Kirby, et celle du producteur Iain Canning. Etaient absents, malheureusement, Hugh Jackman, tête d'affiche masculine du long-métrage, ainsi qu'Anthony Hopkins, qui a tourné pour la deuxième fois avec le cinéaste français.

Bien entendu, Florian Zeller était soutenu, ce jour-là, par son épouse Marine Delterme. Mariée au réalisateur depuis plus de 12 ans, elle ne manque jamais une occasion d'être là, à ses côtés, quitte à devoir faire garder leur fils Roman, né en 2008 de leur amour - elle est également maman de Gabriel, issu de sa relation avec l'acteur suisse Jean-Philippe Ecoffey. A la moindre occasion, la comédienne, anciennement héroïne de la série Alice Nevers : le juge est une femme, exprime sa joie et sa fierté à l'idée d'assister au succès de son époux, notamment lors de l'avant-première du film The Son organisée plus tôt à la Mostra de Venise. "J'avais onze ans de plus que lui, un enfant de 5 ans, on était rescapés d'un enfer, expliquait-elle à propos de leur rencontre au magazine Paris Match. Il nous a pris à bras-le-corps, mon fils et moi... C'est incroyable ! Ce 'jeune homme' nous a quasiment sauvés, c'est l'âme la plus noble que j'aie rencontrée. Il nous a ramenés à la vie. Avec une immense patience..."