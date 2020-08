Marine Lorphelin au naturel et en bikini : son selfie fait l'unanimité

Des instants précieux pour Marine Lorphelin et son amoureux. En effet, à cause de l'épidémie du Covid-19, le couple avait été séparé pendant plus de six mois. Rappelons que Christophe vit à Tahiti tandis que la belle reste en France jusqu'à la fin de ses études de médecine. Autre coup dur lié à la crise sanitaire pour le duo : la reine de beauté et son fiancé ont dû annuler leur mariage, initialement prévu pour la fin d'année...