Marine Lorphelin, en colère, dénonce la "bêtise" et "l'égoïsme" de certains

Depuis le début de la propagation du coronavirus en France, Marine Lorphelin est en première ligne. Celle qui a été élue Miss France 2013 est interne en médecine afin de devenir médecin généraliste. Elle est donc souvent appelée pour travailler à l'hôpital pour soigner des patients atteints du Covid-19. Mais la situation commence à devenir alarmante comme elle a tenu à le faire savoir en story Instagram, jeudi 19 mars 2020.

Les masques commencent à manquer dans les hôpitaux, notamment parce que certaines personnes en ont acheté en masse ou les ont même volés. Marine Lorphelin a donc fait part de sa colère sur le réseau social : "Les stocks de masques s'épuisent à l'hôpital... On est rationnés et on ne sait pas si on en aura demain... C'est la panique pour tous les professionnels de santé qui sont en contact direct avec les malades et qui ne seront donc pas protégés !", a écrit la jeune femme de 27 ans dans un premier temps.

Marine Lorphelin s'en est ensuite prise aux personnes qui sortent avec des masques normalement destinés au personnel médical : "Et vous savez quoi ? Je croise des gens dans la rue avec des masques FFP2 !!! C'est affligeant de bêtise et d'égoïsme." Face à l'urgence de la situation, l'ancienne reine de beauté a aussi partagé un appel aux dons de l'hôpital de Mâcon de l'équipement nécessaire pour gérer cette crise sanitaire. L'établissement demande du gel hydroalcoolique, des masques (même périmés), des surblouses et des tabliers de protection imperméables.