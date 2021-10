Marine Vignes divine en bikini : l'ex-compagne de Nagui confondue... avec ses filles !

En commentaires, ses abonnés sont conquis ! En plus des nombreux compliments, cette sirène d'automne est confondue... avec ses filles ! "J'ai cru un moment que c'était Tess", peut-on lire. Et une autre abonnée de balancer : "J'aurais juré que c'était Nina !" Et pourtant, Nina, 24 ans, est le portrait craché de son papa Nagui ! En effet, à chacune de ses apparitions sur les réseaux sociaux, les internautes sont unanimes : père et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Même nez, même yeux rieurs, même forme de visage... En bref, la jeune femme est le sosie de l'animateur.

En story, la maman de Nina et Tess (16 ans et fruit de sa relation avec son compagnon actuel le réalisateur Marc-Antoine Colonna), partage un peu plus de son séjour au Maroc. Piscine, transat, palmiers, apéro au soleil, déjeuner typiquement marocain... En bref, Marine Vignes passe du bon temps ! Toutefois, le soleil tape en journée, et elle a failli en faire les frais. "J'ai hyper bien protégé ma peau avec de la crème 50. Mais je crois que j'ai pris un petit coup de soleil sur le décolleté, j'ai été un peu négligente. Demain, je mettrai deux fois plus de crème", raconte-t-elle, précisant qu'en journée il fait 28 degrés, tandis que ça se rafraîchit en soirée. Une météo... à la carte !