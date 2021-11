Marion Bartoli fête ses deux ans de mariage avec une déclaration enflammée à son mari

C'est l'une de nos plus grandes championnes et à 37 ans aujourd'hui, Marion Bartoli reste l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Avec une victoire à Wimbledon en 2013 et une demi-finale à Roland-Garros, l'ancienne sportive a trouvé une place dans le coeur des Français. Si elle en a terminé avec le tennis depuis plusieurs années maintenant, il semblerait que tout aille pour le mieux dans sa vie en ce moment. Si on sait qu'elle s'est battue pendant longtemps contre l'anorexie, elle semble aujourd'hui totalement remise de ses problèmes et elle file le parfait amour avec Yahya Boumediene, son mari.

Ces deux-là ne se quittent plus depuis leur rencontre et surtout leur mariage, il y a tout pile deux ans et entre-temps, ils ont même eu le bonheur d'avoir un enfant, la petite Kamilya, née quelques jours avant Noël 2020. Très fusionnelle avec sa fille, Marion Bartoli n'en oublie pas pour autant son compagnon en ce jour très spécial pour eux. Sur son compte Instagram, la copine de Serena Williams a tenu à célébrer cette belle journée avec une publication mise en ligne il y a seulement quelques heures. "Deux ans que je suis ta femme. Deux ans où tu fais en sorte de me dire tous les jours : Je t'aime. Deux ans pendant lesquels on a perdu des êtres chers, mais où l'on a aussi reçu de Dieu le bien le plus précieux : Kamilya, notre fille, notre Biscotte", écrit-elle dans un long et émouvant message.