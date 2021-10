Marion Bartoli gâtée par son mari : surprise originale pour une journée très spéciale

Dans sa story, Marion Bartoli a publié une photo de la petite Kamilya (10 mois), la décrivant comme son "plus beau cadeau". Elle a aussi montré un deuxième gâteau d'anniversaire, préparé selon le régime keto (ou cétogène). Il consiste à diminuer la consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras. Cette diète est notamment utilisée pour le traitement de l'épilepsie, dans la lutte contre le cancer, associé aux chimiothérapies et radiothérapies, ou dans le cadre de régimes amaigrissants. La méthode est également adoptée par des sportifs en quête d'une meilleure endurance. Ayem Nour en est une adepte assidue.

La belle histoire d'amour entre Marion et Yahya continue ! Le couple s'est marié dans la plus grande discrétion en novembre 2019, 6 mois après l'officialisation de leur relation. Leur fille est venue au monde le 18 décembre 2020.