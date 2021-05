Marion Cotillard et Ingrid Chauvin réunies pour un projet délirant

Marion Cotillard s'est souvent essayée à la comédie. Que ce soit à ses débuts dans le film belge complètement barré Dikkenek aux côtés de Mélanie Laurent ou encore dans Rock'n Roll, réalisé par son compagnon, Guillaume Canet. Elle aime ça et n'hésite pas à s'engager dans des productions comiques entre deux blockbusters américains. C'est moins commun pour Ingrid Chauvin, que l'on a connue à la télévision dans la série judiciaire Femmes de lois et que l'on suit à présent dans la série Demain nous appartient sur TF1.

Un casting cinq étoiles

Et bien les deux femmes seront réunies à l'écran sous la direction d'Alex Lutz comme le dévoile Le Parisien lundi 3 mai. Sous le titre La Vengeance au triple galop, ce téléfilm, qui sera une parodie des soaps américains des années 80, mettra en scène de nombreux acteurs très populaires comme Guillaume Gallienne, Leïla Bekhti, Gaspard Ulliel ou encore Karin Viard.

Un casting cinq étoiles pour un téléfilm qui s'annonce complètement barré ! Dans cette comédie, qui se déroulera dans le milieu équestre, Audrey Lamy incarnera une riche héritière qui cherchera à se venger après une tentative de meurtre fomentée par son mari, joué par Alex Lutz. Tout un programme !

La soeur d'Alexandra Lamy semble en tout cas conquise par le projet dans lequel elle aura l'un des rôles principaux. "Ce projet est génial. On se marre tous les matins en se regardant, en regardant les perruques qu'on va avoir, on change de look à chaque séquence, c'est jouissif à voir et à jouer, des personnages aussi forts", s'enthousiasme Audrey Lamy.