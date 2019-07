Marion Cotillard et Leïla Bekhti : Dîner gourmand chez la mamie de Jean Imbert

Stars ou anonymes, personne ne résiste à un bon plat ! Marion Cotillard et Leïla Bekhti en savent quelque chose et partagent leur nouveau spot gourmand préféré : les deux amies ont récemment dîné chez la grand-mère de Jean Imbert...

35 bis rue Jean-de-la-Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris : c'est à cette adresse, celle du restaurant Mamie fondé par Jean Imbert et sa grand-mère, que Marion Cotillard et Leïla Bekhti se régalent ! Les deux actrices de 43 et 35 ans y ont récemment été photographiées en plein repas.

L'ancien lauréat de l'émission Top Chef a révélé le contenu de leur commande sur Instagram. Leïla Bekhti avait opté pour une tartine de betteraves, alors que son amie s'était offert une palourde farcie.