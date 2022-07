Marion Maréchal maman : rare photo de son bébé Clotilde dévoilée par son mari Vincenzo Sofo

Si elle a toujours voulu être discrète sur sa vie privée, Marion Maréchal s'autorise des entorses à cette règle depuis les dernières élections durant lesquelles elle a révélé son retour en politique en même temps que sa grossesse. En effet, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen a annoncé via son compte Instagram la naissance de son deuxième enfant, née le 10 juin 2022 de son mariage avec Vincenzo Sofo, homme politique italien. Ce 4 juillet 2022, son époux a dévoilé en story Instagram une photo de son bébé dans les bras sous un beau ciel bleu (voir le diaporama).

Sur son compte Instagram, Vincenzo Sofo se montre avec sa fille Clotilde, prénom qui fait écho à la reine des Francs. En légende, il écrit : "Je peux confirmer que ça marche." En arrière-plan, on peut distinguer une voiture, prouvant que le politicien a fait un tour en auto pour endormir son bébé. Depuis les premiers jours, le mari de Marion Maréchal est gaga de sa fillette, postant en premier le cliché pour faire part de l'arrivée de sa fille dans sa vie.

La nièce de Marine Le Pen n'avait ensuite pas tardé à annoncer l'heureux événement, une déclaration qui a coïncidé avec la période électorale chargée des législatives. Elle s'était présentée comme suppléante de Stanislas Rigault, figure de la jeunesse zemmourienne du mouvement Reconquête. Le duo n'a pas réussi à franchir le premier tour des élections, comme tous les membres du parti d'Eric Zemmour qui se sont présentés pour ce scrutin. "Bien que je n'aie pu m'investir dans cette campagne des législatives comme je l'aurais souhaité, j'ai reçu ce week-end une raison supplémentaire de me battre pour la France", avait-elle écrit en légende de la photographie de la main de son nourrisson.

C'est le deuxième enfant pour l'ancienne députée, déjà maman d'Olympe, 7 ans, née de son précédent mariage avec Mathieu Décosse. Si elle avait pu regretter de ne pas avoir pu s'impliquer plus dans les premières années de son aînée, elle pourra avoir plus de temps pour la seconde, en conciliant sa maternité avec ses missions de vice-présidente exécutive du parti Reconquête qu'elle a officiellement rejoint en avril dernier, provoquant une belle tempête dans son clan familial et politique. En effet, ses relations avec sa tante Marine Le Pen sont tendues depuis les élections présidentielles, avec laquelle elle a pris ses distances en raison de différends idéologiques et stratégiques.