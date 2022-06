Marion Maréchal maman : qui est le père de son 2e enfant, son mari Vincenzo Sofo ?

Un an après son mariage avec l'homme politique Vincenzo Sofo, Marion Maréchal a donné naissance à leur premier enfant ensemble, une fille née le 10 juin 2022 et prénommée Clotilde. Une heureuse nouvelle qui est arrivée au cours des élections législatives auxquelles elle a participé en tant que suppléante dans le Vaucluse, son parti Reconquête n'a toutefois obtenu aucune place au second tour. La petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen, âgée de 32 ans, avait dévoilé la nouvelle sur Instagram peu après la publication de son mari. Qui est l'homme avec qui elle a choisi d'avoir son deuxième enfant - la première est Olympe, née en 2014 de son premier mariage avec Matthieu Décosse ?

Sur les réseaux sociaux, le député européen (depuis 2019) Vincenzo Sofo se présente comme un Milanais mais très attaché à la région de Calabre. Il se dit amateur de moto, ainsi que patriote identitaire. A l'assemblée européenne, il fait partie du groupe des Conservateurs et réformistes européens qui rassemble les partis de droite et de la droite nationaliste.

Né dans le nord de l'Italie à Milan en 1986, Vincenzo Sofo se targue d'avoir grandi dans les rues, les écoles, les terrains de football et les salles de karaté des quartiers Lorenteggio-Giambellino-Solari de la métropole milanaise. Après avoir obtenu un diplôme de gestion puis se spécialisant dans le secteur public, il a travaillé dans le secteur du conseil pour l'administration publique : d'abord par une formation dans une entreprise active dans le soutien réglementaire et direction des Collectivités Locales, puis traitant des politiques culturelles de la Région Lombardie.

C'est en 2009 que le jeune homme a rejoint la Ligue du Nord, souvent décrite comme populiste et d'extrême droite. Dans son CV sur son site internet, il explique avoir rallié ce mouvement après "l'aplatissement" politique de Forza Italia et de l'Alliance du Nord. En février 2021, il a quitté La Ligue ne partageant pas son rapprochement avec le gouvernement Draghi, l'accusant d'avoir abandonné le projet de "construction d'une grande force identitaire et conservatrice de droite pour emprunter une voie plus modérée et centriste". Une décision qui résonne avec celle de sa femme Marion Maréchal qui a rejoint Reconquête et Eric Zemmour, face à ce qu'elle voyait comme un affaiblissement idéologique du Rassemblement national mené par sa célèbre tante.

C'est en 2016, que Vincenzo Sofo a fait la rencontre de Marion Maréchal, "à l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la Lega", soulignait le journal Le Parisien le 3 septembre 2021. Les amoureux se sont mariés le 11 septembre 2021 en région parisienne - ils devaient le faire en Italie mais leur projet a été compliqué par la crise sanitaire de la Covid-19. Marine Le Pen n'avait pas pu être présente pour assister aux noces de sa nièce car elle avait été retenue à Fréjus pour y effectuer sa rentrée politique. Elle n'avait néanmoins pas manqué de la féliciter sur Twitter et s'est certainement rattrapée en lui offrant un joli cadeau de sa liste de mariage bien fournie.