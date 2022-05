Marion Maréchal enceinte : son baby bump bien visible en plein meeting

Pendant la campagne présidentielle, Marion Maréchal avait choisi de se rallier à Eric Zemmour, candidat d'extrême droite, plutôt que de se ranger derrière sa tante Marine Le Pen - avec qui les relations sont tendues - patronne du Rassemblement national. Malheureusement pour elle, elle a misé sur le mauvais cheval puisque le décrié candidat n'a finalement récolté que 7% des voix. Qu'à cela ne tienne, elle se lance maintenant dans la bataille des législatives.

Vendredi 20 mai, alors que toute la classe politique attendait de découvrir la composition du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, on pouvait voir Marion Maréchal en meeting à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Elle était venue prêter main forte à Stéphane Ravier et Nicolas Bay, lesquels présentaient les 16 candidats du parti Reconquête dans ce département. La jeune femme de seulement 32 ans est apparue dans une robe noire et blanche estivale, dévoilant un imposant ventre rond moulé, laissant deviner une grossesse qui approche rapidement de la fin. Elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant, fruit de son remariage avec l'homme politique italien d'extrême droite, Vincenzo Sofo. Auparavant, elle a accueilli une petite fille prénommée Olympe, de son union passée avec Matthieu Decosse.

Marion Maréchal, qui a renoncé à devenir députée elle-même du fait de sa grossesse, est cependant suppléante du très jeune candidat Stanislas Rigault (23 ans), dans la 2e circonscription du Vaucluse. Marine Le Pen, candidate malheureuse du second tour de l'élection présidentielle et de nouveau en lice pour garder son siège de députée (dans le Pas-de-Calais) n'a pas manqué de tacler sa nièce... Ce n'est pas à son niveau d'être suppléante. "Quand on est à son niveau, quand on a le parcours qui est le sien, on est candidate ou on ne l'est pas", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV, le 19 mai. La réconciliation n'est clairement pas pour tout de suite...

Pour rappel, les législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Jean-Luc Mélenchon patron de La France Insoumise, espère que la Nupes - coalition regroupant LFI, PS, PC et EELV - l'emportera afin d'imposer une cohabitation au président actuel...