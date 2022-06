Marion Maréchal a accouché : une photo dévoilée par son mari Vincenzo Sofo

Marion Maréchal est sur un nuage, loin de la tempête électorale des législatives qui met son parti Reconquête au plus mal. La femme politique de 32 ans a accouché de son deuxième enfant et premier avec son mari Vincenzo Sofo. Le politicien italien a révélé la nouvelle sur son compte Instagram via une tendre photo de la main son bébé dans la sienne. En légende, il écrit : "Désolé si j'ai été absent ces derniers temps, mais il fallait que je me prépare pour la plus belle chose de ma vie : bienvenue au monde mon petit, désormais chaque bataille aura encore plus de sens."