Marion Rousse mariée à seulement 23 ans avec un cycliste bien connu, sublimes photos de la cérémonie

Marion Rousse est une femme heureuse et épanouie dans la vie et à la voir comme ça, on a du mal à imaginer qu'elle ait pu aimer un autre homme que Julian Alaphilippe dans sa vie. Avec le champion cycliste français, les choses sont allées très vite après l'officialisation de leur histoire en 2020. Un an plus tard, la jolie blonde accouchait de leur premier enfant, l'adorable Nino (1 an), qui fait leur bonheur au quotidien. Le petit garçon est couvert d'amour par ses parents, qui n'hésitent pas à partager des moments de vie en sa compagnie avec leurs centaines de milliers d'abonnés.

Installés à Andorre, située entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées, la petite principauté accueille de nombreux sportifs, attirés par la beauté des lieux et les quelques avantages fiscaux que l'endroit profère. Avant de partager sa vie avec Julian Alaphilippe, la consultante de 31 ans a connu un autre homme très important pour elle. Depuis toute petite, Marion Rousse baigne dans l'univers du vélo et elle a d'ailleurs été une grande championne avant d'arrêter sa carrière. Par ce biais, elle a fait la rencontre d'un autre cycliste bien connu des Français, Tony Gallopin. Elle rencontre le sportif de 34 ans en 2008 et c'est une belle et longue histoire qui va perdurer jusqu'en 2020, année où ils décident de se séparer.

Un mariage sous le signe du... vélo !

Entre-temps, ils vont même se marier. La cérémonie va avoir lieu le 18 octobre 2014 et plusieurs photos de ce beau moment vont être postées par les convives sur les réseaux sociaux. Tous les deux fans de cyclisme, il était normal que le vélo soit à l'honneur lors de ce beau moment où les invités ont formé une haie d'honneur composée de roues de vélo ! Sur les photos (qui sont à retrouver dans le diaporama), on peut voir que les deux tourtereaux avaient choisi un très beau château pour ce jour si important dans leur vie. Pour l'occasion, Marion Rousse avait choisi une superbe robe de mariée blanche, tandis que Tony Gallopin avait lui opté pour un smoking du plus bel effet.

Un beau moment dans leur vie et même si aujourd'hui leurs chemins se sont séparés, il est certain que Marion Rousse et Tony Gallopin n'ont pas oublié cette belle journée !