Marion Rousse : son fils Nino, des jambes tout simplement interminables !

Marion Rousse est complètement gaga de son fils Nino, et on la comprend ! Vendredi 10 février 2023, la compagne du coureur cycliste Julian Alaphilippe a partagé adorable en story sur son compte Instagram. On y voit le petit Nino, 1 an et demi, plongé dans un profond sommeil... Et un détail sur la photo n'est pas passé inaperçu : le fils de la directrice du Tour de France Femmes a des jambes absolument interminables ! Sosie de sa célèbre et sublime maman, le petit blond semble également avoir hérité de son physique longiligne. En légende de la photo, on peut lire "Jour 3" accompagné d'un émoji qui rit aux éclats : un sous-entendu amusant de la part de Marion Rousse. Pour cause, elle et sa petite famille sont actuellement au bord de la mer, à Calp, dans le sud de l'Espagne. Un séjour qui se veut reposant et ressourçant... surtout pour l'adorable bébé qui a pris le concept au pied de la lettre ! Quant à Julian Alaphilippe, il n'est pas là pour prendre des vacances... En effet, le double champion du monde qui a du renoncer au Tour de France à cause d'une violente chute, se remet efficacement à l'entrainement. Si son fils a les gambettes d'un futur sportif, le papa de Nino aimerait les récupérer, ses jambes...

Une famille rayonnante

Jeudi 9 février 2023, la sportive avait déjà partagé une série de deux clichés adorables, accompagné d'une amusante légende. "Pendant que papa s'entraîne dur..." avant-elle écrit à côté d'un selfie d'elle et son bambin à croquer, emmitouflé dans une doudoune bleue et un bonnet vissé sur la tête. Accompagné d'une deuxième photo de son compagnon, face à la mer avec leur fils, le post liké plus de 22 000 fois n'a pas manqué de faire fondre les internautes.