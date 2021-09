Mark Ronson marié : il a épousé Grace Gummer, la fille de Meryl Streep

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans ! Ceux de Mark Ronson ont récemment découvert l'identité de sa nouvelle compagne. Ils apprennent désormais que le producteur de musique s'est marié.

C'est Mark Ronson lui même qui a annoncé l'heureuse nouvelle. Le producteur et DJ anglais a publié sur Instagram une photo en noir et blanc de sa compagne Grace Gummer et lui. Sur l'image prise par la photographe Brigitte Lacombe, Mark porte un costume trois pièces rayé et une kippa. Grace Gummer, fille de l'actrice Meryl Streep et du sculpteur Don Gummer, est habillée d'une jolie robe décolletée.

"À mon amour le plus vrai... sortie de nulle part, tu as fait de ma 45e année la meilleure de toute ma vie. Et je suis sûr qu'il m'a fallu 45 ans pour devenir l'homme digne de ton amour, écrit @iammarkronson en légende de sa publication. J'espère passer chacun de ces anniversaires à ton côtés, jusqu'à mon dernier jour. Et au-delà. À toi pour toujours (...) (et oui, nous nous sommes mariés)".