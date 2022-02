Marlène (Mariés au premier regard) enceinte : 2e trimestre compliqué, ses maux dévoilés

Nombreux sont les internautes à avoir réagi à sa publication. Amusé, son conjoint Sébastien a même posté : "Moi au deuxième trimestre on m'avait dit " t'inquiète on mentionnera le photographe " mais rien, woualou. C'est la vie. Mais je te souhaite le meilleur j'adore te suivre sur les réseaux."

Prochainement, c'est un petit garçon que le présentateur d'Azur TV et Marlène vont accueillir dans leur nid d'amour. Et le parrain n'est autre que Florian, de Mariés au premier regard 2017. C'est grâce à lui qu'ils sont entrés en contact, il ne pouvait donc en être autrement pour les tourtereaux. Sébastien a eu un coup de foudre en voyant l'assistante maternelle à la télévision. Etant proche de Florian de la saison 2, il lui a parlé de la candidate et a appris qu'il la connaissait. "Donc il m'a écrit un message sur Instagram et, comme j'ai vu qu'on avait Flo en ami en commun et qu'il m'avait souvent parlé de lui, j'ai commencé à échanger avec lui. J'ai appelé Flo qui m'a dit que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que je pouvais lui faire confiance. Ça m'a tout de suite rassurée. On est ensemble depuis le début de la diffusion", nous avait confié la jeune femme en avril 2019. Depuis, ils ne se sont pas quittés. La future maman a quitté Toulouse pour s'installer avec son cher et tendre et tous deux se sont pacsés en mars 2020.